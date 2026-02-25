Brutal: Tiene muerte cerebral el joven atacado a piedrazos en Villa Dolores

El joven Mateo Cuello, quien fue atacado a piedrazos mientras iba en una moto por Villa Dolores fue diagnosticado con muerte cerebral y su familia autorizó la ablación de órganos. El chico tenía 18 años y fue internado en estado crítico luego del lamentable hecho registrado el martes pasado en horas de la madrugada, hay dos detenidos por el caso.

El ataque se produjo en el barrio Las Encrucijadas y trascendió que fue golpeado con un objeto contundente cuando circulaba a bordo de su motocicleta. Tras haberse descompensado, fue trasladado por sus padres al centro de salud local y lo diagnosticaron con un traumatismo de cráneo grave.

Por disposición de la fiscal Lucrecia Zambrana, se ordenó la detención de dos sospechosos (uno es un adolescente de 17 años) y se ordenaron una serie de pericias.

Durante el procedimiento, se secuestraron una motocicleta, varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.