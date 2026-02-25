Cayeron diez personas acusadas de vender droga

Una organización dedicada a la venta de estupefacientes fue desarticulada en la ciudad de Arroyito tras nueve allanamientos simultáneos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Diez personas mayores de edad —siete hombres y tres mujeres— fueron detenidas.

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en calles 9 de Julio, Rafael Bianchi, Modesto Maranza al 900, Urquiza s/n, Mario Sevesso al 1600, Raúl Alfonsín s/n y Alfonso Lombardi al 400. Según la investigación, los domicilios funcionaban como puntos de venta, consumo y guardado de droga.

Durante los operativos, en los que participaron investigadores y canes detectores de narcóticos, se secuestraron 163 dosis de cocaína, 21 de marihuana, cigarrillos de cannabis, 3.535.100 pesos, 2.200 dólares, cuatro balanzas digitales, un arma de fuego, un automóvil, cinco motocicletas y elementos de fraccionamiento.

La organización utilizaba además un bar como fachada para la comercialización y para disimular el movimiento de dinero obtenido por la actividad ilegal.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado de los detenidos y la remisión de todo lo incautado, en el marco de una causa por comercialización agravada de estupefacientes.