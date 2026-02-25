Córdoba: dramático rescate de un niño que se asfixiaba

Un niño de 10 años fue reanimado por efectivos policiales tras sufrir una obstrucción en las vías respiratorias en barrio Nueva Italia, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en la mañana de ayer, cuando personal del programa Cordobeses en Alerta realizaba un patrullaje preventivo por el sector. En ese momento, una mujer pidió ayuda desesperadamente al advertir que su hijo no podía respirar.

Los uniformados se dirigieron de inmediato a la vivienda, ubicada en calle José de Quevedo al 1900, donde constataron que el menor tenía comprometida la respiración. Sin perder tiempo, comenzaron a practicar maniobras de primeros auxilios para liberar las vías aéreas.

Ante la gravedad del cuadro, decidieron trasladarlo en el móvil policial hacia el Hospital Infantil, continuando con la asistencia durante el trayecto.

Antes de llegar al centro de salud, lograron desobstruir las vías respiratorias y estabilizar al niño.

Ya en el hospital, fue recibido por personal médico y quedó internado en observación.