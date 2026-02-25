Córdoba: una mujer murió tras chocar contra un poste

Una mujer murió en las últimas horas luego de permanecer internada desde el 22 de febrero tras un accidente de tránsito ocurrido en barrio Villa San Alberto de la ciuadad de Córdoba. El deceso fue confirmado por facultativos del Hospital de Urgencias, y se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Según informaron las autoridades, la víctima había perdido el control del vehículo que conducía en la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 32, y chocó contra un poste del alumbrado público. Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, que continúa bajo investigación judicial.

La Policía y la Justicia trabajan para esclarecer los detalles del hecho y determinar responsabilidades.