Crimen de Fernando Báez Sosa: piden que se anule la condena a Lucas Pertossi

A tres años del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el Defensor ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, presentó un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule la condena dictada contra Lucas Pertossi, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por el homicidio.

Según explicó Nolfi en su presentación, durante el juicio no se habría garantizado de manera adecuada el derecho de defensa de Pertossi. El planteo se basa en que todos los acusados tuvieron una defensa técnica común a lo largo de todo el proceso. Para el funcionario, esto generó un conflicto de intereses que afectó la posibilidad de que el condenado contara con una estrategia propia y diferenciada del resto de los rugbiers.

"El planteo se centra en la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, dice la presentación.

En el escrito, Nolfi asegura que “la propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi no fue observado golpeando directamente a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento”. Sostiene que, pese a esto, el condenado “fue defendido bajo una estrategia común junto al resto de los acusados”.

La Defensoría de Casación afirmó que, tras un estudio integral de la causa y de todas las instancias de apelación, se detectó que desde el comienzo del proceso existió un “conflicto de intereses”.

En ese sentido, se mencionó que el abogado Hugo Tomei, quien defendió a los rugbiers en el juicio, habría desistido de presentar ciertos testimonios que podían resultar favorables para Pertossi, pero que al mismo tiempo podían perjudicar a los demás acusados. Para el Nolfi, esto “reforzaría la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos”.

Por ese motivo, Nolfi solicitó que se declare la nulidad del proceso desde el momento en que " defensa devino ineficaz”, que se deje sin efecto la condena y que se realice un nuevo juicio en el que Pertossi cuente con una defensa técnica propia y separada.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá analizar el planteo y decidir si corresponde revisar la sentencia.

Qué rol tuvo Lucas Pertossi en el crimen de Fernando Báez Sosa

Lucas Pertossi fue quien filmó la secuencia del crimen mientras se reía y pedía que nadie defendiera a Fernando. Luego, a las 4:41, envió el video al grupo de WhatsApp "Los Locos".

Diez minutos después del ataque, envió el escalofriante audio donde pronunció: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... Caducó", en alusión a que Fernando había muerto por el ataque.

A las 7:53 am, Blas Cinalli le envió una foto con otros dos chicos y Pertossi le respondió: "Yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores".

Después del homicidio, Pertossi se fue a un local de comidas rápidas junto a Máximo Thomsen.

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado culpable con el grado de de partícipe secundario del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves”.

Los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020 cumplen sus penas en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras que Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron 15 años.