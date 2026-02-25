Cuatro detenidos por estafas tras allanamientos en Carlos Paz y Mina Clavero

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de una investigación por estafas en los departamentos Traslasierra y Punilla.

El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en Villa Carlos Paz y Mina Clavero, luego de una rápida pesquisa que permitió identificar a los presuntos involucrados.

Como resultado del operativo, dos hombres y dos mujeres fueron trasladados a sede policial. Además, se incautaron teléfonos celulares, un vehículo, herramientas y otros elementos que estarían vinculados a la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el alcance de las maniobras denunciadas.