Dos detenidos tras ataque a un motociclista en Villa Dolores

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas tras un violento episodio que dejó a un joven motociclista de 18 años con un traumatismo de cráneo grave. Según informaron fuentes judiciales y policiales, el ataque se produjo cuando la víctima recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

En el marco de la investigación por lesiones graves dolosas, personal policial realizó un allanamiento con resultado positivo, deteniendo a un hombre mayor de edad y a un menor. Durante el procedimiento, se secuestraron una motocicleta, varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La Fiscalía de Fuero Múltiple 1° Nominación, a cargo de la Dra. Lucrecia Zambrana, continúa trabajando de manera articulada con la Justicia para esclarecer los detalles del hecho y avanzar en la causa.