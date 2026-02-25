Ex militar fue arrestado en operativo antidroga en Nono

Un hombre de 63 años fue detenido en la localidad de Nono acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en una vivienda ubicada sobre calle Recalde.

El detenido, ex militar retirado, fue aprehendido durante el registro del domicilio. En el lugar se secuestraron 10.040.550 pesos argentinos, 1.500 dólares estadounidenses, 70 cartuchos calibres .22 y .38, una balanza digital y otros elementos vinculados a la causa.

La detención está relacionada con una investigación previa llevada adelante el 5 de diciembre de 2025 en la misma localidad, cuando fueron capturados seis hombres y una mujer. En aquella oportunidad se incautaron dosis de droga, 35 plantas y 122 semillas de cannabis, sustancia de corte, dinero en efectivo, una balanza digital y dos automóviles.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores ordenó el traslado del detenido y de todo lo secuestrado a sede judicial, donde fue imputado por comercialización de estupefacientes.