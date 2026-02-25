Fentanilo: ratificaron la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, en el caso que investiga las muertes de 111 personas que fueron inoculadas con el fentanilo contaminado.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la sala IV, rechazaron por considerar “inadmisible” el recurso interpuesto por la defensa.

Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El implicado está detenido desde el 25 de septiembre de 2025 tras la orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

A Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta”, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existió una pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito al que accedió NA.