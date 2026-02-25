Giro en U sobre la Ruta 38 y un adolescente terminó herido

Un adolescente de 14 años resultó herido poco antes del mediodía del martes tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de Avenida España y San Jerónimo, en La Falda, sobre la Ruta 38.

Según los primeros testimonios, el conductor del vehículo habría realizado un giro en U cuando impactó al menor. A raíz del choque, el chico sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En primera instancia fue trasladado a un nosocomio local y luego derivado al Hospital de Niños en la ciudad de Córdoba, donde quedó en observación a la espera de los resultados de una tomografía.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia Local y el servicio de emergencias. Desde el entorno familiar señalaron que la Justicia investiga las circunstancias en que se produjo el hecho.