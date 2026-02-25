Giro en U sobre la Ruta 38 y un adolescente terminó herido

Ruta 38
Giro en U sobre la Ruta 38 y un adolescente terminó heridoEl conductor de una Ford Ranger impactó a un chico de 14 años en Avenida España y San Jerónimo. Fue trasladado al Hospital de Niños en Córdoba.
Un adolescente de 14 años resultó herido poco antes del mediodía del martes tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger en la intersección de Avenida España y San Jerónimo, en La Falda, sobre la Ruta 38.
Según los primeros testimonios, el conductor del vehículo habría realizado un giro en U cuando impactó al menor. A raíz del choque, el chico sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.
En primera instancia fue trasladado a un nosocomio local y luego derivado al Hospital de Niños en la ciudad de Córdoba, donde quedó en observación a la espera de los resultados de una tomografía.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia Local y el servicio de emergencias. Desde el entorno familiar señalaron que la Justicia investiga las circunstancias en que se produjo el hecho.