Hallaron a dos adolescentes que eran buscados en Río Segundo

Río Segundo. En horas de la mañana de este miércoles, personal policial de la Departamental de Río Segundo logró encontrar a dos menores de edad que eran intensamente buscados desde la jornada de ayer.

El martes por la tarde, las madres de un adolescente de 15 años y de una joven de 16 radicaron la denuncia por la desaparición de ambos, lo que activó de manera inmediata un operativo de búsqueda y rastrillaje en el que participaron decenas de efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana.

El procedimiento incluyó recorridos preventivos y la instalación de controles en rutas, sectores urbanos y zonas periféricas, con trabajos que se extendieron durante el día y la noche en toda la zona.

Finalmente, los efectivos lograron dar con los dos adolescentes, quienes se encontraban caminando en cercanías de las vías férreas sobre la Ruta Nacional 9, entre Toledo y Córdoba capital.

Tras ser localizados, los menores fueron trasladados a la Unidad Judicial correspondiente, donde se concretó el reencuentro con sus familiares.