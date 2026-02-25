Intentaron abrir un auto en Cuesta Blanca y los atraparon a metros del parador

Un hombre y una mujer fueron detenidos este martes por la tarde en Cuesta Blanca, acusados de intentar abrir un vehículo estacionado en cercanías del parador El Diquesito.

El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando efectivos de la Subcomisaría de Icho Cruz recibieron el aviso sobre una pareja que se movilizaba en un Chevrolet Classic blanco y que habría intentado forzar un auto estacionado en la vía pública.

Con los datos aportados, la Policía desplegó un operativo en el sector y logró ubicar el vehículo a pocos metros del lugar señalado.

Allí fueron reducidos un hombre de 65 años y una mujer de 40. El automóvil en el que circulaban fue secuestrado y ambos fueron trasladados a la alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.