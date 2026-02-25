Jesús María: secuestraron proyectiles abandonados en la vía pública

Jesús María. Tras una alerta anónima, la Policía de Jesús María secuestró más de treinta balas que abandonaron en la vía pública.

Según el parte de prensa, las fuerzas de seguridad durante un patrullaje de rutina, lograron secuestrar más de una treintena de proyectiles que se encontraban tirados en la calle, sin que se registrara la presencia de sus propietarios en las inmediaciones.

El secuestro se produjo sobre la calle Sierra de los Cóndores, luego que se descubriera una caja de la marca “Stopping Power” que contenía en su interior 32 cartuchos calibre 32 LR sin percutir y en aparente buen estado de conservación.

Tras el hallazgo, la policía procedió a realizar un rastrillaje preventivo por toda la zona para descartar la presencia de armas de fuego o más elementos relacionados en los alrededores.