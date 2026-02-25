Locura en Estancia Vieja: amenazó con golpear a una mujer y prender fuego su casa

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles por la tarde en Estancia Vieja, acusado de amenazar a una mujer e intentar incendiar su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, cuando personal policial se presentó en el domicilio de una mujer de 32 años. Según relató la víctima, momentos antes había observado al hombre dentro del patio de su casa.

Al advertir su presencia, el joven la amenazó con golpearla y prender fuego la vivienda, tras lo cual se dio a la fuga por la vía pública.

Con los datos aportados por la mujer, efectivos iniciaron un recorrido por la zona y lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar.

El joven fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.