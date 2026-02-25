“Me la robaron anoche, ayúdenme”: el duro mensaje tras un robo en Carlos Paz

Una motocicleta fue robada durante la madrugada en barrio Centro Viejo y su dueño difundió un pedido público para intentar recuperarla: “Me robaron la motocicleta anoche, ¿podrían ayudarme?”.

El hecho ocurrió sobre calle Pellegrini 50, antes de llegar al sanatorio San Roque. Según relató el damnificado, el robo se produjo “entre las 01:00 am y 06:00 am”.

“Me mudé hace muy poco y, al no tener cochera, quedó estacionada sobre la vía pública, con su cadena”, explicó. Sin embargo, al despertarse para comenzar el día, descubrió que ya no estaba.

“Al momento de despertarme para llevar a mi pareja, la cual trabaja muy lejos y se nos complican mucho los gastos de transporte, me di con que la cadena estaba tirada en la calle y faltaba mi moto”, contó.

Tras advertir la situación, habló con efectivos policiales y luego formalizó la denuncia. “Hablé con unos oficiales y dieron el pedido de secuestro cuando realicé la denuncia”, señaló.

La motocicleta sustraída es una NS200 color negra, con cubre motor dorado, una característica que podría facilitar su identificación.

“Solicito de su colaboración para intentar localizar o tener información acerca de mi motocicleta, la cual me lleva a trabajar todos los días”, expresó el propietario en su mensaje, que cerró con un pedido directo: “Me la robaron anoche, ayúdenme”.