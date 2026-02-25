Megaoperativo en La Calera: allanamientos por robos y hechos de violencia

La Policía de Córdoba desplegó un importante operativo con allanamientos simultáneos en la ciudad de La Calera, en el marco de distintas investigaciones judiciales.

Los procedimientos se desarrollan en relación con causas por robos calificados, robos domiciliarios, hurtos, lesiones, privación ilegítima de la libertad y diversos episodios de violencia urbana registrados en las últimas semanas.

Las acciones están a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y cuentan con la participación de Unidades Especiales, CAP, GEOT y personal de Seguridad Ciudadana local, entre otras dependencias policiales.

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de una estrategia integral para desarticular focos delictivos en la zona y no se descartan nuevas medidas en el marco de las investigaciones en curso.