Mina Clavero: un hombre atacó y amenazó a dos adolescentes

Un hombre de 40 años fue detenido en Mina Clavero acusado de amenazar con un arma y atacar a dos adolescentes de 15 años. El hecho ocurrió en circunstancias que aún se investigan.

Según la información policial, el hombre habría increpado a los jóvenes y los agredió físicamente, generando una situación de alarma en el sector.

Durante el operativo se secuestró una pistola de aire comprimido, un vehículo, una cadena y un teléfono celular, entre otros elementos vinculados al episodio.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se avanza en la reconstrucción de lo sucedido.