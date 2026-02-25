Mina Clavero: un hombre atacó y amenazó a dos adolescentes

Mina Clavero: un hombre atacó y amenazó a dos adolescentesUn hombre de 40 años fue detenido tras increpar y agredir a dos jóvenes de 15. Secuestraron una pistola de aire comprimido, un vehículo y otros elementos.
Un hombre de 40 años fue detenido en Mina Clavero acusado de amenazar con un arma y atacar a dos adolescentes de 15 años. El hecho ocurrió en circunstancias que aún se investigan.
Según la información policial, el hombre habría increpado a los jóvenes y los agredió físicamente, generando una situación de alarma en el sector.
Durante el operativo se secuestró una pistola de aire comprimido, un vehículo, una cadena y un teléfono celular, entre otros elementos vinculados al episodio.
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se avanza en la reconstrucción de lo sucedido.