Operativos en Carlos Paz y otras ciudades: más de diez detenidos

Más de diez personas fueron detenidas en el marco de una serie de operativos realizados en diferentes localidades del interior provincial, en el contexto de investigaciones por robos y episodios de violencia. Entre los aprehendidos, cuatro son menores de edad.

Los procedimientos permitieron recuperar materiales de construcción, cinco vehículos, herramientas y otros elementos que habían sido denunciados como sustraídos. Asimismo, se incautaron distintos objetos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de las Departamentales Norte y se desarrollaron en las localidades de Alta Gracia, Sebastián Elcano, Cuesta Blanca, Arroyito, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje y Malvinas Argentinas.

Según informaron fuentes policiales, las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.