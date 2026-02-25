Persecución y vuelco en el ingreso a Villa Carlos Paz

Un conductor de 47 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, fue detenido este miércoles por la noche luego de protagonizar una fuga, persecución y posterior vuelco en el ingreso a Villa Carlos Paz.

El hecho se inició sobre la Autovía Punilla, cuando personal de la Policía Caminera intentó controlar el vehículo en un puesto preventivo. Lejos de acatar la orden, el automovilista aceleró y se dio a la fuga en dirección a Carlos Paz, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

La persecución culminó en el ingreso a la ciudad, donde el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la carpeta asfáltica. Tras el siniestro, una ambulancia acudió al lugar y asistió al hombre, quien presentaba lesiones que no revestirían gravedad.

Posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Al verificar los datos del vehículo, los uniformados constataron que tenía pedido de secuestro vigente por robo en la ciudad de Córdoba desde el mes de diciembre del 2025.

Además, en el interior del automóvil y en el baúl se encontraron diversos elementos, entre ellos ganzúas y herramientas comúnmente utilizadas para forzar cerraduras, lo que hace presumir que el sujeto podría haberse estado dirigiendo a cometer algún tipo de ilícito.

La causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente, que investiga tanto el encubrimiento por el vehículo sustraído como la posible intención de cometer otros delitos en la zona.