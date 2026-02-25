Playas de Oro: Una moto y un auto chocaron y una joven fue trasladada al Sayago

Una mujer de 23 años resultó herida esta mañana tras un choque entre la moto que conducía y un Fiat 500 en la intersección de avenida Cárcano y Madrid, en barrio Playas de Oro de Villa Carlos Paz.

El hecho se registró alrededor de las 10:20. Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron y la joven sufrió una fractura de muñeca y un golpe en el rostro.

Personal de emergencias la trasladó al Hospital Sayago para su atención médica. La conductora del automóvil, de 44 años, no presentó lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y el servicio de emergencias.