Robaron una rueda en Carlos Paz y cayeron tras un operativo cerrojo

Dos hombres fueron detenidos en Carlos Paz acusados de robar una rueda trasera de una Renault Kangoo en barrio La Quinta.

El hecho se conoció cuando el propietario del vehículo, un hombre de 46 años oriundo de Parque Siquiman, salió de la vivienda donde se encontraba y advirtió que le faltaba una de las ruedas traseras. El utilitario estaba estacionado sobre calle Gran Bretaña.

Las cámaras de seguridad del domicilio permitieron identificar a los sospechosos. Con esas imágenes, la Policía desplegó un operativo cerrojo en el sector.

La búsqueda culminó en la intersección de Los Sauces y Los Plátanos, donde fueron reducidos los dos hombres, de 26 y 30 años. Ambos fueron trasladados a la alcaldía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.