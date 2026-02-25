Robó en un comercio del centro y lo atraparon a metros

Un hombre de 33 años fue detenido esta mañana en el centro de Carlos Paz, acusado de robar en un local comercial del barrio Centro Viejo.

El episodio se registró alrededor de las 10:50 en un comercio ubicado en la esquina de Bv. Sarmiento y José H. Porto. La propietaria, una joven de 20 años, advirtió el faltante de mercadería y dio aviso inmediato al Escuadrón Motorizado Enduro que patrullaba la zona.

Con la descripción aportada, los efectivos iniciaron un recorrido por las inmediaciones y lograron interceptar al hombre a pocos metros del lugar. En su poder encontraron ojotas, bolsas tipo ziploc, pares de medias y una gorra, elementos que fueron recuperados y restituidos.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.