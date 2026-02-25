Punilla sur

Se descompensó tras recalentarse su auto en San Antonio de Arredondo

El episodio ocurrió en el kilómetro 101. El hombre fue trasladado al hospital Sayago luego de inhalar gases y desvanecerse
Sucesos
miércoles, 25 de febrero de 2026 · 16:22

Un conductor fue trasladado este lunes al hospital luego de que su vehículo se recalentara sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 101, en jurisdicción de San Antonio de Arredondo.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar con el móvil 05 y tres efectivos tras ser alertados por un posible incendio vehicular. Al arribar, constataron que el automóvil había levantado temperatura y presentaba riesgo en el sector del motor.

La dotación aseguró la escena y trabajó en el enfriamiento del vehículo para evitar mayores consecuencias.

En paralelo, el conductor fue asistido por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur y trasladado al hospital Gumersindo Sayago, ya que habría sufrido una posible intoxicación por inhalación de gases seguida de un desmayo.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de la Guardia Local de San Antonio.

