Se descompensó tras recalentarse su auto en San Antonio de Arredondo

Un conductor fue trasladado este lunes al hospital luego de que su vehículo se recalentara sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 101, en jurisdicción de San Antonio de Arredondo.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar con el móvil 05 y tres efectivos tras ser alertados por un posible incendio vehicular. Al arribar, constataron que el automóvil había levantado temperatura y presentaba riesgo en el sector del motor.

La dotación aseguró la escena y trabajó en el enfriamiento del vehículo para evitar mayores consecuencias.

En paralelo, el conductor fue asistido por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur y trasladado al hospital Gumersindo Sayago, ya que habría sufrido una posible intoxicación por inhalación de gases seguida de un desmayo.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de la Guardia Local de San Antonio.