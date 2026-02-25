Tania habló y aseguró que Néstor Maldonado es un «monstruo»

Tania Suárez salió al cruce de la versión que dio Néstor Maldonado, lo acusó de ser un «monstruo» y aseguró que él decidió fingir el secuestro. La mujer también dijo que el hombre la contactó por redes sociales, la invitó a viajar al Valle de Punilla y le dio un sedante que la mantuvo por 48 horas sin comunicación con su familia.

Un nuevo capítulo se suma a la investigación por la desaparición de Tania, quien fue encontrada maniatada a la vera de un arroyo en la ciudad de La Cumbre.

De su declaración, se desprende que Maldonado la habría abusado sexualmente durante su estadía en un hotel ubicado en la ciudad de Capilla del Monte.

La mujer expresó que el hombre la invitó a «hablar y tomar unos mates» y le propuso viajar a las sierras cordobesas. Después dijo que Maldonado vio en su teléfono que la estaban buscando, se «asustó» y planificó cómo sería su aparición .«Me empujó, me golpeé la rodilla y el cuello. Me puso boca abajo y me ató bruscamente»; declaró en diálogo con El Doce.

Además, afirmó que él la obligó a mentirle a su hija y a su hermana.

Sobre el tipo de relación que tenían, expresó: «Se creó un vínculo de amistad, nada que ver con lo que él dice. Nunca fuimos pareja». «En el hotel me hizo tomar un frasco de clonagin para que descansara. Y me juró que me iba a cuidar, yo confié en él»: añadió la mujer, quien desmintió haberle pedido dinero prestado.