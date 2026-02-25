Tenía pedido de captura, se atrincheró y fue detenido en Córdoba

Un hombre de 44 años, que tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia familiar, fue detenido durante el mediodía de ayer martes tras atrincherarse en su vivienda en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación en un domicilio ubicado en calle José de Medeiros al 2600. Al llegar, el personal policial constató que el individuo se encontraba en evidente estado de alteración y que se habría provocado lesiones en el cuello con una botella de vidrio, elemento con el que además amenazaba a los efectivos.

Ante su negativa a salir voluntariamente, se solicitó la intervención del grupo especial Equipo de Tácticas Especiales Recomendado (ETER), que llevó adelante tareas de contención y negociación. Finalmente, los uniformados lograron que el hombre desistiera de su actitud y depusiera su conducta.

En el operativo también participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva y Bomberos de la Policía de Córdoba. Tras ser identificado, se confirmó que registraba un pedido de captura activo en el marco de una causa por violencia familiar.

Un servicio de emergencias dispuso su traslado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde quedó internado en estado estable y bajo custodia policial, a disposición de la Justicia.