Carlos Paz

Tres chicos intentaron entrar a una casa en el centro y los sorprendieron

Tienen 14 y 15 años. Los vieron forzando el ingreso y les encontraron herramientas entre sus pertenencias.
Sucesos
miércoles, 25 de febrero de 2026 · 10:49

Tres menores de 14 y 15 años fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar a una vivienda en la intersección de Caracas y La Paz, en el barrio Centro de Carlos Paz.

Según se informó, efectivos que patrullaban el sector advirtieron movimientos sospechosos frente a un domicilio y observaron a los jóvenes en plena maniobra para entrar. Al controlarlos, les encontraron una mochila con herramientas, entre ellas una pinza corta pernos, una llave tipo T con la punta limada y un destornillador.

Los adolescentes fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la Justicia de menores.

