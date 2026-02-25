Tres chicos intentaron entrar a una casa en el centro y los sorprendieron

Tres menores de 14 y 15 años fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar a una vivienda en la intersección de Caracas y La Paz, en el barrio Centro de Carlos Paz.

Según se informó, efectivos que patrullaban el sector advirtieron movimientos sospechosos frente a un domicilio y observaron a los jóvenes en plena maniobra para entrar. Al controlarlos, les encontraron una mochila con herramientas, entre ellas una pinza corta pernos, una llave tipo T con la punta limada y un destornillador.

Los adolescentes fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la Justicia de menores.