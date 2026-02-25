Un auto ardió por completo en Jesús María

Un automóvil se incendió por completo ayer a la tarde en la intersección del boulevard Aguero y la avenida Paseo del Huerto, en la ciudad de Jesús María.

El vehículo, un VW Gol, fue consumido por las llamas en su totalidad. El fuego también afectó de manera parcial el arbolado urbano ubicado en el sector.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones del cuartel local, con una unidad autobomba M22 y una unidad liviana M21, que lograron controlar la situación.

En el operativo colaboraron efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Jesús María.