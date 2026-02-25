Un ciclista de 73 años murió tras ser atropellado en Marcos Juárez

Un hombre de 73 años que permanecía internado tras un siniestro vial ocurrido el pasado domingo en la Av. Circunvalación por el acceso sur a la ciudad falleció en las últimas horas, según confirmaron facultativos del hospital local.

El accidente involucró a la víctima, que circulaba en bicicleta, y a un Renault Megane conducido por una mujer de 56 años. Por el momento, se desconocen las causas precisas del siniestro, que continúa bajo investigación judicial.

La Justicia de Marcos Juárez trabaja para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.