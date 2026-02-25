Un joven detenido por el robo en el polideportivo de Ciudad de los Niños

Un joven de 17 años fue detenido en el marco de un operativo de saturación, acusado de ser el presunto autor de los daños y el robo perpetrados en el polideportivo de barrio Ciudad de los Niños.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial que, tras tareas de patrullaje intensivo en la zona, logró identificar al sospechoso y concretar su aprehensión. El adolescente quedó a disposición de la Justicia.

Durante el operativo se secuestró una motocicleta, sanitarios, materiales de entrenamiento y otros elementos que habían sido sustraídos del establecimiento deportivo, los cuales serán restituidos tras las actuaciones correspondientes.