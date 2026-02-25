Villa Allende: albañil cayó tras derrumbarse un techo y sufrió fractura de fémur

Un trabajador de la construcción resultó herido este mediodía en Villa Allende tras desmoronarse el techo de una vivienda donde realizaba tareas de albañilería.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Azcuénaga y Del Carmen, en barrio Español. Según la información disponible, el hombre —de aproximadamente 50 años— se encontraba trabajando sobre el techo cuando, por causas que aún se intentan establecer, la estructura cedió.

Como consecuencia del derrumbe, el obrero cayó desde una altura cercana a los tres metros y sufrió una fractura de fémur.

Un servicio de emergencias lo asistió en el lugar y posteriormente lo trasladó al hospital de Unquillo para recibir atención médica.