Violento robo en Río Primero: los esperaron y los ataron

Una pareja fue asaltada en la noche de este martes en su vivienda de Río Primero. Los delincuentes los habrían aguardado en las inmediaciones del domicilio y los sorprendieron cuando regresaban al hogar.

De acuerdo con los primeros datos, los atacantes los redujeron bajo amenazas y los dejaron maniatados antes de huir. La secuencia se desarrolló en pocos minutos y estuvo marcada por la violencia y el desconcierto.

Las víctimas quedaron en estado de shock tras el episodio. Hasta el momento no se confirmaron oficialmente lesiones físicas ni el monto de lo sustraído.

El hecho generó fuerte preocupación en la comunidad, donde vecinos volvieron a expresar inquietud por la seguridad en horario nocturno.

Se espera el parte oficial de la Policía para conocer precisiones sobre el botín y eventuales avances en la investigación.