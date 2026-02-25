Ya son nueve los detenidos por el robo a una fábrica en Córdoba

Dos nuevas detenciones se concretaron en el marco de la investigación por el robo a una empresa ocurrido en octubre pasado, y el número de implicados asciende a nueve.

Los procedimientos se realizaron en barrios San Martín y Cooperativa Güemes, donde fue detenido un hombre de 23 años y una mujer de 27.

Con estas aprehensiones, ya son nueve las personas vinculadas a la causa, que es llevada adelante por personal de Investigaciones Criminales.

Durante los allanamientos también se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso judicial.