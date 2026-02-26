Allanaron una casa en Villa Parque Lago San Roque y atraparon a un ladrón

Un allanamiento se realizó en las últimas horas en el barrio Villa Parque Lago San Roque (Tanti) y terminó con la detención de un hombre de 32 años y el secuestro de varios objetos robados. El operativo estuvo a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla por un hecho ocurrido días atrás.

Tras una investigación por robo domiciliario y robo calificado, la justicia ordenó un importante despliegue en el sector.

En el inmueble habitado por el sospechoso, se secuestraron varios objetos, incluyendo un perfume, un televisor, un par de zapatillas, una bermuda y una remera. El detenido fue trasladado a la alcaidía local y quedó a disposición de la justicia.