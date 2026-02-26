Cabalango cerró el vado Los Chorrillos por la creciente

El vado Los Chorrillos, en el sector de Costanera Sur de Cabalango, fue cerrado de manera preventiva este jueves a las 18.15 ante la previsión de una creciente en el cauce.

Según informó el jefe de guardia local, Mario Cuevas, el corte se dispuso por precaución ante una suba estimada de entre 20 y 30 centímetros sobre el nivel habitual en el sector.

Tras las lluvias registradas en la zona, que acumularon entre 8 y 9 milímetros —un volumen considerado bajo—, en la naciente del río San Antonio apenas se reportó un incremento cercano a los 50 centímetros. Uno de los ingresos principales de agua hacia el sector es precisamente el área de Los Chorrillos.

La medida impide el cruce vehicular hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras. Desde el municipio solicitaron respetar la señalización y evitar atravesar el cauce mientras el paso permanezca cerrado.