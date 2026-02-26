Se desalojó una cuadra en la calle Los Cóndores

Casas evacuadas y tensión por una fuga de gas en Carlos Paz

Se dispuso un operativo de emergencias luego que se produjera la rotura de un caño de la red.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 26 de febrero de 2026 · 11:44

Un operativo de emergencia se desplegó esta mañana por una fuga de gas registrada en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde hubo varias viviendas evacuadas y se tuvo que cortar la circulación en una calle del barrio José Muñoz.

En el lugar, se hizo presente el personal de los bomberos voluntarios y efectivos policiales.

La pérdida se produjo en la calle Los Cóndores, a metros de la Plaza Alberdi, donde operarios trataban de extraer un árbol y habrían provocado la rotura de un caño de la red de gas natural.

Según pudo conocerse, la zona se vio rápidamente inundada con olor a gas y se tomó la determinación de evacuar a los habitantes de la cuadra, incluyendo también a sus mascotas.

Galería de fotos

Más de
fuga de gas Villa Carlos Paz evacuados tensión

Comentarios