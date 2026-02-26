Casas evacuadas y tensión por una fuga de gas en Carlos Paz

Un operativo de emergencia se desplegó esta mañana por una fuga de gas registrada en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde hubo varias viviendas evacuadas y se tuvo que cortar la circulación en una calle del barrio José Muñoz.

En el lugar, se hizo presente el personal de los bomberos voluntarios y efectivos policiales.

La pérdida se produjo en la calle Los Cóndores, a metros de la Plaza Alberdi, donde operarios trataban de extraer un árbol y habrían provocado la rotura de un caño de la red de gas natural.

Según pudo conocerse, la zona se vio rápidamente inundada con olor a gas y se tomó la determinación de evacuar a los habitantes de la cuadra, incluyendo también a sus mascotas.