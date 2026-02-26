Choque entre camión blindado y otro con arena dejó heridos en ruta de Córdoba

Dos personas resultaron heridas este jueves por la mañana tras un choque entre un camión blindado de la empresa Prosegur y otro que transportaba arena en la ciudad de Villa Nueva.

El siniestro se produjo alrededor de las 9 sobre Ruta 2, en inmediaciones del puente carretero, por causas que son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes involucrados sufrieron traumatismos varios y fueron trasladados al Hospital de Villa Nueva para su atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias del servicio 107, personal de la guardia local y del Grupo Especial SEOM. Las circunstancias del hecho continúan bajo análisis.