Detuvieron a cuatro «naranjitas» tras operativos en la ciudad de Córdoba

Cuatro naranjitas fueron detenidos en las últimas horas tras operativos realizados por la Policía de Córdoba en los barrios Güemes, Villa Belgrano, Pueyrredón y Argüello de la capital cordobesa. Desde hace algunas semanas, los cuidacoches se convirtieron en el epicentro de la polémica luego de protagonizar diferentes ilícitos que afectan a cientos de vecinos.

El primero de los hechos se registró en la intersección de las calles Belgrano y San Luis, donde fue aprehendido un hombre señalado por un vecino como el autor del robo de un teléfono celular. En tanto, en Avenida Recta Martinolli al 5100, en Villa Belgrano, otro hombre fue controlado y se le secuestró una trincheta que llevaba entre sus prendas y dos chalecos refractarios.

Hubo otro operativo en Avenida Rafael Núñez y Andrés Piñeiro, en Argüello, donde se detuvo a un cuidacoches con un chaleco refractario, un cuchillo de cocina, dos destornilladores y una lima.

Finalmente, en Avenida Patria y Rincón, en barrio Pueyrredón, otro «naranjita» fue detenido tras protagonizar una riña en la vía pública y se le incautó un chaleco refractario y un arma blanca.