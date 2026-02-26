Emoción: donaron los órganos del joven asesinado de un piedrazo

Los órganos de Mateo Cuello, el joven que fue asesinado de un piedrazo mientras circulaba en moto por la ciudad de Villa Dolores, fueron donados y ayudarán a salvar vidas. Mientras tanto, avanza la investigación para esclarecer la muerte del chico de 18 años, que tiene a dos sospechosos detenidos.

La ablación se realizó en el día de ayer alrededor de las 23 horas en el Hospital Regional y se extrajeron los riñones, el hígado y las córneas del motociclista. Asimismo, los órganos fueron trasladados hasta el aeropuerto de Villa Mercedes (San Luis) en un operativo donde participó el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), una ambulancia y móviles policiales.

Para el día de la fecha, está prevista la autopsia sobre el cuerpo de Mateo.

En las últimas horas, había sido diagnosticado con muerte cerebral tras un ataque ocurrido en el barrio Las Encrucijadas de Villa Dolores. La causa cuenta con dos detenidos, quienes se presume que lo siguieron durante varios metros para golpearlo. Uno es mayor de edad y el otro es un adolescente de 17 años, quienes se cree mantenían un enfrentamiento previo con la víctima.