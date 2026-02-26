Villa de María del Río Seco

Estaba en prisión, salió en libertad y la detuvieron por atacar a su pareja

La agresora fue imputada por lesiones leves calificadas y desobediencia a una orden judicial.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 26 de febrero de 2026 · 10:28

Una joven de 23 años se encontraba presa, recuperó la libertad y volvió a ser detenida tras haber agredido a su pareja. El hecho ocurrió en la localidad de Villa de María y fue aprehendida por el personal de la Departamental de Río Seco.

La agresora fue imputada por lesiones leves calificadas y desobediencia a una orden judicial, en perjuicio de un hombre de 33 años.

El procedimiento se llevó a cabo durante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Alfonsina Storni S/N y se procedió al secuestro de su teléfono celular.

Es importante destacar que en la causa, tomó intervención la fiscal Analía Cepede.

Más de
joven detenida Villa de María del Río Seco Agresión Policía

Comentarios