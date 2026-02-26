Estaba en prisión, salió en libertad y la detuvieron por atacar a su pareja

Una joven de 23 años se encontraba presa, recuperó la libertad y volvió a ser detenida tras haber agredido a su pareja. El hecho ocurrió en la localidad de Villa de María y fue aprehendida por el personal de la Departamental de Río Seco.

La agresora fue imputada por lesiones leves calificadas y desobediencia a una orden judicial, en perjuicio de un hombre de 33 años.

El procedimiento se llevó a cabo durante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Alfonsina Storni S/N y se procedió al secuestro de su teléfono celular.

Es importante destacar que en la causa, tomó intervención la fiscal Analía Cepede.