Hallaron un arma y cuatro vehículos en operativos en el sur cordobés

Cinco personas fueron detenidas en las ciudades de Alta Gracia y Río Cuarto durante una serie de operativos vinculados a robos y otros delitos contra la propiedad en el sur de la provincia.

Según informó la Policía de Córdoba, en los procedimientos se incautó un arma de fuego con municiones, cuatro vehículos —uno de ellos con pedido de la Justicia de Tucumán—, balanzas de precisión y distintos elementos considerados de interés para las causas.

Las intervenciones se desarrollaron en el marco de tareas investigativas y controles preventivos coordinados en ambas ciudades. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.