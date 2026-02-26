Imputaron al ex policía Grasso por haber drogado y violado a una familiar

El ex policía Horacio Antonio Grasso fue imputado nuevamente y se encuentra acusado de haber violado y abusado sexualmente de una familiar en 2021. El hecho habría ocurrido en el departamento ubicado en calle Buenos Aires al 300, en pleno centro de Córdoba, donde en julio del 2025 fue hallado el cuerpo de Milagros Basto.

La fiscal Ingrid Vago lleva adelante la investigación y la causa ha sido caratulada como abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.

Grasso es el principal sospechoso por el femicidio de Basto, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el 2024 y cuyos restos fueron descubiertos a mediados del año pasado por albañiles que realizaban refacciones dentro del inmueble. Tras haberse completado una serie de pericias, se dictaría la prisión preventiva para el acusado y se intensificaron las acciones para tratar de dar con el paradero de su hermana, Jorge Javier Grasso, quien estaría vinculado al crimen.

Es importante recordar que Grasso fue condenado anteriormente por el asesinato de Facundo Novillo en 2007. El ex policía había sido beneficiado con prisión domiciliaria y se presume que, dentro de las múltiples veces que violó la medida, habría contactado a Milagros, la habría invitado a su departamento y la habría asesinado.