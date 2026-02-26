La Falda suma un perro de búsqueda a su equipo municipal

La Municipalidad de La Falda realizará este sábado 26 de febrero la presentación oficial de su nuevo perro de búsqueda, que se incorporará al equipo de trabajo vinculado a tareas de prevención y servicio a la comunidad.

Se trata de un ovejero gris de línea de trabajo, cedido por un vecino de la ciudad y formado por el educador canino DO Gerardo Oscar Brito. El animal fue entrenado específicamente para tareas de búsqueda, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas ante eventuales emergencias.

El acto está previsto para las 11 en el ingreso al Hotel Edén y contará con la presencia de autoridades, medios de comunicación y vecinos.