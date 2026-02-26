La FPA realizó controles simultáneos en nueve ciudades del interior

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante operativos preventivos en distintas ciudades del interior provincial, con presencia en barrios y espacios públicos señalados como puntos sensibles.

Los controles se desarrollaron en Falda del Carmen, Marcos Juárez, Río Cuarto, Freyre, Porteña, Tanti, Cabalango, Villa Carlos Paz y Almafuerte.

Según se informó, las intervenciones apuntaron a tareas de prevención y patrullaje en zonas vulnerables y espacios verdes, en el marco de acciones destinadas a reforzar la presencia operativa en el territorio.