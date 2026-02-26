La FPA realizó controles simultáneos en nueve ciudades del interior

Operativos en el interior
La FPA realizó controles simultáneos en nueve ciudades del interiorLos procedimientos preventivos se realizaron en sectores considerados vulnerables y en espacios verdes de distintas localidades cordobesas.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante operativos preventivos en distintas ciudades del interior provincial, con presencia en barrios y espacios públicos señalados como puntos sensibles.
Los controles se desarrollaron en Falda del Carmen, Marcos Juárez, Río Cuarto, Freyre, Porteña, Tanti, Cabalango, Villa Carlos Paz y Almafuerte.
Según se informó, las intervenciones apuntaron a tareas de prevención y patrullaje en zonas vulnerables y espacios verdes, en el marco de acciones destinadas a reforzar la presencia operativa en el territorio.