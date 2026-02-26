La Justicia cordobesa estrena un modelo para resolver delitos en tiempo real

La Justicia de Córdoba puso en marcha el nuevo Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un esquema que comenzará a aplicarse el lunes 2 de marzo en la ciudad y que busca acelerar la tramitación de causas iniciadas cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, sostuvo que el plan apunta a lograr “una Justicia más eficiente, pero también más humana; más moderna, pero también más cercana”. Señaló que el desafío es combinar tradición institucional con innovación en gestión, y afirmó que el proceso se desarrollará con “prudencia y equilibrio, pero también con energía y firmeza”.

El nuevo modelo prevé la creación de una Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF) con sedes Norte y Sur en la ciudad de Córdoba, dedicada exclusivamente a los casos de adultos en situación de flagrancia, una problemática frecuente en grandes centros urbanos.

En paralelo, habrá un tratamiento diferenciado para los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, con procesos específicos acordes a su situación. Estos expedientes se tramitarán en el centro Norte.

El sistema permitirá que las unidades fiscales territoriales se concentren en otras investigaciones penales de mayor complejidad, mientras que los casos de flagrancia tendrán un circuito propio orientado a soluciones tempranas. Entre las herramientas previstas se encuentran la disponibilidad de la acción, la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado inicial, según corresponda.

Las juezas y los jueces de Control tendrán un papel central, ya que la oralidad será la regla del nuevo procedimiento. Además, el Tribunal Superior de Justicia firmó un convenio con la Municipalidad de Córdoba para facilitar la derivación de imputados a tareas comunitarias o programas de formación cuando resulte viable.

Sesin destacó que el sistema es fruto del trabajo conjunto entre el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y subrayó el respaldo presupuestario del Gobierno provincial para dotar de recursos a los centros de recepción, las nuevas unidades fiscales, los juzgados y la defensa pública.

En el cierre del acto se tomó juramento a nuevos jueces de Control y fiscales que formarán parte del esquema.