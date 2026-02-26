Villa Carlos Paz

Le robó las herramientas a un trabajador y lo detuvieron en la Terminal

Minutos antes de su detención, había sido denunciado por un hombre de 39 años de edad.
Sucesos
jueves, 26 de febrero de 2026 · 11:15

Un joven de 25 años fue detenido luego de haberle robado varias herramientas a un trabajador, en un hecho delictivo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz. El delincuente fue aprehendido en la Terminal de Ómnibus.

Minutos antes de su detención, había sido denunciado por un hombre de 39 años que realizaba trabajos en una vereda.

A partir de las descripciones aportadas, el sospechoso fue identificado y se lograron recuperar los elementos sustraídos.

Se dispuso el traslado del sujeto a la comisaría local y quedó a disposición del magistrado interviniente.

