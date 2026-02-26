Nahuel Gallo habló con su esposa tras 445 días incomunicado

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, confirmó esta semana que habló por primera vez con su marido, que lleva más de un año detenido en la prisión de El Rodeo I cuando intenaba ingresar a Venezuela por tierra.

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia", anunció Gómez este jueves a través de un mensaje de X en el que mostró una foto con Gallo y el hijo que comparten.

Gallo quedó detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intenaba cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela.

El gendarme argentino fue acusado de espionaje y otros supuestos delitos que hicieron que las autoridades lo confinaran a una celda en la prisión de El Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde hace días empezó una huelga de hambre para exigir su liberación en el marco de la amnistía decretada por la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El oficial de Gendarmería estuvo incomunicado hasta esta semana, cuando pudo llamar por teléfono a Gómez, que lo atendió justo cuando estaba al aire en Radio Del Plata y luego relató el contenido de su conversación:

"Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado. El pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa", expresó Gómez.

Nahuel Gallo "está muy esperanzado, está lleno de mucha ilusión", según explicó su mujer.

"Quería hablar con el gordo, le dije que 'está en el jardín, pero todos estamos luchando por tí'. Preguntó por su mamá, por su abuelo", enumeró.

Cancillería está en negociaciones para la liberación de Nahuel Gallo y otros prisioneros políticos de origen argentino, como es el caso del abogado Germán Giuliani, pero hasta la fecha ningún funcionario del cuerpo diplomático en Caracas pudo contactarse de manera directa con el gendarme.

Recién el 11 de enero, menos de 10 días desde la jura de Delcy Rodríguez en lugar de Nicolás Maduro, la prisión de El Rodeo I empezó a permitir visitas a sus detenidos.

Por ahora Gallo sigue detenido en calidad de secuestrado, a entender del Gobierno argentino, porque nunca se formularon cargos en su contra ni se lo investiga por los delitos supuestamente cometidos, y porque nunca se permitió su contacto con representantes legales o de Cancillería.