Operativo en Anisacate dejó más de 60 motos fuera de circulación

Más de 60 motocicletas fueron secuestradas en Anisacate durante un amplio operativo de seguridad desplegado en sectores de alta afluencia turística y rutas con fuerte circulación vehicular.

Los controles se realizaron en distintos puntos de la localidad y estuvieron enfocados en infracciones a la Ley de Tránsito y al Código de Convivencia Ciudadana. Como resultado de los procedimientos, además del retiro de las motos, un hombre fue detenido.

En el marco de los mismos operativos se incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Del despliegue participaron efectivos de Guardia de Infantería, SEOM y GOP, con colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y personal de la Guardia Local.