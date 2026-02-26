Operativos en Carlos Paz y cinco ciudades dejaron siete detenidos

Siete personas fueron detenidas en las últimas horas durante operativos desplegados en distintas localidades del norte y el interior provincial. Dos de ellas eran buscadas intensamente por la Justicia.

Los procedimientos se realizaron en San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa de Las Rosas, Morteros, Villa de Soto y Sebastián Elcano. En cada punto, efectivos policiales llevaron adelante controles y allanamientos que terminaron con la detención de los involucrados.

Durante los operativos se incautó una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares, moto partes, herramientas y otras pertenencias de interés para las investigaciones. Además, se recuperaron elementos que habían sido sustraídos de un local comercial.

Los detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.