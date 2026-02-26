Qué había en el auto que volcó durante una persecución en Carlos Paz

Una intensa persecución se registró anoche en Villa Carlos Paz y terminó con un tremendo vuelco y la detención de un conductor de 47 años de edad, quien momentos antes había intentado burlar un control policial en el ingreso a la ciudad. El hecho se produjo alrededor de las 21 horas en la zona de Costa Azul y trascendió que dentro del rodado, había varios elementos que podrían estar vinculados a hechos delictivos.

El automovilista se trasladaba a bordo de un Citroën C3 que tenía pedido de secuestro vigente.

Todo comenzó cuando el personal de la Policía Caminera intentó controlar el vehículo que iba con exceso de velocidad por la Variante Costa Azul. Cuando los uniformados intentaron detener su marcha, el conductor aceleró y se alejó rápidamente. Durante cuatro kilómetros, se hizo una persecución que terminó cuando el rodado cayó hacia la colectora e impactó contra un muro.

El hombre que iba detrás del volante resultó con heridas leves y trató de continuar su fuga a pie, pero finalmente fue aprehendido. Según pudo conocerse, es oriundo de la ciudad de Córdoba y llevaba en su poder ganzúas y otras herramientas (como corta-pernos y prolongadores) que se utilizan para forzar cerraduras. Asimismo, al controlarse el dominio del rodado, se pudo constatar que tenía pedido de secuestro desde el pasado mes de diciembre.