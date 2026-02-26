¿Quién es el delincuente que protagonizó el accidente en Costa Azul?

Una intensa persecución policial, un accidente que pudo haber sido trágico y un conductor con un frondoso prontuario, las claves del grave hecho registrado anoche en el ingreso a la ciudad de Villa Carlos Paz. Detuvieron a un delincuente que iba a toda velocidad por la Variante Costa Azul, intentó burlar un control policial y volcó con su vehículo.

El hecho ocurrió anoche y trascendió que el automovilista se conducía a más de 140 kilómetros por hora.

Cuando intentaron controlarlo, en lugar de detener su marcha, el conductor emprendió una fuga que terminó cuando el Citroën C3 (con pedido de secuestro vigente) tumbó y chocó contra un muro de contención.

En el interior del rodado, había varias herramientas que se presumen iban a ser utilizadas para robar cubiertas y un juego de patente correspondiente a otro vehículo radicado en esta ciudad.

Durante el procedimiento, se detuvo al ocupante del auto, un hombre de 47 años, oriundo del barrio San Roque de la ciudad de Córdoba, quien cuenta con antecedentes por robos de autopartes y robo calificado. Según pudo conocer EL DIARIO, en el 2024, mismo el sujeto había sido aprehendido en la calle José Ingenieros a bordo de un auto robado.

Si bien se encontraba solo al momento de su detención, la presunción es que operaría con algunos cómplices.